Chiara Nasti criticata per non saper fare la lavatrice | “Perché devo imparare se ho chi lo fa per me?”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’influencer ed ex concorrente de L’Isola dei Famosicontinua ad essere al centro delle polemiche: negli ultimi mesi, infatti, dopo essere diventata mamma del piccolo Thiago ed aver sposato il compagno Mattia Zaccagni,è stata più volteper il suo modo di essere madre e per alcune sue teorie considerate discutibili dal web. Di recente, infatti, l’influencer partenopea è stataper aver affermato di essere “una mamma perfetta”, nonché per aver gioito di aver perso i chili presi in gravidanza. Inoltre, laha replicato a chi la insulta spiegando di ricevere insulti troppo lunghi e di perdere la concentrazione nel leggerli e per questo ha invitato i suoi haters a scrivere messaggi più brevi se vogliono che lei li legga. Nelle scorse ore ...