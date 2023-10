Chiacchierate nel frutteto e sapori della Valle | a Moio de’ Calvi c’è la “Festa della mela”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)de’. È arrivata anche la ciliegina di previsioni meteo ideali ad accrescere l’attesa, in Alta Val Brembana, per lain programma sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 17 ade’, organizzata da Associazione Agricoltori FrutticoltoriBrembana (AFAVB) e Cooperativa “Terre d’Oltre la Goggia” con il patrocinio del Comune. L’evento saluta la stagione del raccolto ed ha irrinunciabile riferimento nella produzione di tutti i soci (decine e decine i frutteti dislocati in ogni paese) e in quella del Campo Scuola “Arcobaleno delle Mele” inaugurato dall’AFAVB nel 2012, a pochi passi da chiesa e municipio dide’ ...