Chi sono gli squalificati e gli infortunati dell’Italia contro Malta? Chi non può giocare le qualificazioni agli Europei

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’Italia riprenderà la propria marcia verso la qualificazione2024 in Germania. Gli azzurri si preparano ad affrontareal San Nicola di Bari nella serata di sabato, per scrollarsi di dosso in classifica almeno una tra Ucraina e Macedonia del Nord, appaiateazzurri in classifica. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di più di un effettivo. Nella giornata di ieri è scoppiato l’allarme Zaniolo-Tonali: i duestati formalmente coinvolti nello scandalo scommesse che ha interessato in primis il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, e la FIGC ha dunque permesso ai due di tornare ai propri club di appartenenza. Nazionale martoriata anche dinfortuni: poco dopo la diramazione delle convocazioni, Ivan Provedel ha dovuto alzare bandiera bianca. Per il ...