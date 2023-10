Chi è Elena Basile | la “ministra plenipotenziaria” che parla di Hamas e Israele in tv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’ex “ambasciatrice”, classe 1959, nata a Napoli, ha fatto irruzione nei talk show televisivi italiani in qualità di esperta di Medio Oriente e del conflitto trae Palestina. Ma c’è anche un precedente. Con il nome di Ipazia infattiha scritto una serie di articoli sul Fatto Quotidiano riguardo la guerra tra Russia e Ucraina. Mentre ieri il sindacato dei diplomatici ha spiegato che la qualifica di “ambasciatrice” è scorretta: «si è infatti dimessa dalla carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario. E sebbene dopo aver servito a Tananarive, Toronto, Budapest e Lisbona abbia svolto nel corso della sua carriera anche le funzioni pro tempore di capo missione in Svezia e Belgio non è mai stata promossa al grado di ambasciatrice». L’ambasciatrice che ...

L'ex ambasciatrice Elena Basile a Piazzapulita: 'Mi ha pregato di venire e non mi fa parlare...'. La risposta di Corrado Formigli.