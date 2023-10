Chi è Dylan Mulvaney | la trans eletta Donna dell’Anno e coinvolta nella polemica delle birre

Leggi su cultweb

(Di venerdì 13 ottobre 2023), nata il 29 dicembre 1996 a San Diego, negli USA, è unaessuale e titktoker americana diventata famosa per i suoi video in cui ha raccontato, con umorismo e leggerezza, laizione da uomo ae gli interventi di femminizazione al viso. La condivisione di questo particolare momento ha avuto inizio nel periodo di isolamento a causa della pandemia. In poco tempo, però,ha ottenuto un grande successo. Solamente su TikTok conta ben 18,8 milioni di follower mente su Instagram ne ha 1,8 milioni. Un successo che ha portato anche a controversie, come quellaBud Light, che spieghiamo di seguito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...