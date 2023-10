Che reato viene contestato a Fagioli | Tonali e Zaniolo? Il riferimento di legge e chi guida l’inchiesta

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Momento delicatissimo per Nicolò, Nicolòe Sandro. I tre calciatori in questione, nelle ultime ore, si sono resi protagonisti per vicende avvenute fuori dal rettangolo di gioco. Il primo nome ad essere emerso è stato quello del giocatore della Juventus.avrebbe infatti avrebbe piazzato scommesse su eventi calcistici e lo avrebbe fatto su piattaforme illegali. Dopo qualche ora, attraverso una notizia lanciata da Fabrizio Corona attraverso il proprio sito di informazione, sono spuntati fuori altri due nomi di calciatori, per giunta, fino a ieri impegnati con la Nazionaleta dal ct Luciano Spalletti: e si tratta di. I due hanno lasciato il ritiro degli azzurri e prima di ascoltarli, la Polizia, gli ha consegnato atti di ...