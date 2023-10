Centro massaggi hot a Paderno | chiuso dai carabinieri | era una casa di prostituzione gestito da cinesi

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Idella Tenenza diDugnano hanno sottoposto a sequestro preventivo, in esecuzione al provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, un “”, al cui interno, sulla base degli accertamenti svolti, venivano in realtà offerte prestazioni sessuali a pagamento. Le ...