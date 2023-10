Cassa Depositi e Prestiti | 10 milioni per l’espansione di Caffè Borbone in Italia e all’estero

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nuovi fondi in arrivo per, volti a finanziare la crescita del produttore campano diin. L’azienda, attiva nel mercatono della produzione di cialde compostabili e capsule compatibili, ha infatti siglato un accordo di finanziamento da diecidi euro conper sostenere i suoi progetti di espansione. La storia diinizia oltre venticinque anni fa. Oggi ha un fatturato superiore a 260di euro con circa 300 dipendenti, registrando volumi di vendita in costante crescita, con una fitta rete commerciale sul territoriono. La società è oggi uno dei ...

L'idea del patron del club capitolino si ispira infatti al progetto simile, condotto dae Prestiti insieme all'Istituto del credito sportivo. La fattibilità del piano è comunque ancora ...

Cdp, raccolti oltre 1,9 miliardi di ordini per il bond a sette anni: quattro volte l’offerta. Cedola al 4,75% Milano Finanza

Cdp, conclusa emissione da 500 milioni, domanda 4 volte offerta Tiscali Notizie

Green IT, la joint venture italiana per le energie rinnovabili composta da ENI, Cassa Depositi e Prestiti e da Copenhagen Infrastructure Partners, sarà a Civitavecchia la prossima settimana per il ...Investimenti. Iniziativa aperta a Comuni, province, città metropolitane ed enti pubblici non territoriali: le risorse saranno erogate fino a fine 2026 ...