Caso scommesse | Gravina | 'Vicenda scommesse non preventivabile | da noi rispetto per le istituzioni'

Sarebbe Nicola Zalewski il quarto giocatore coinvolto nel. A rivelarlo, ancora una volta, Fabrizio Corona sul suo sito "dillingernews". Al momento non si hanno altri dettagli perché il sito di Corona è "off" per i troppi accessi. Per ora non ...

Caso scommesse, forze dell'ordine a Coverciano: Zaniolo e Tonali a colloquio La Gazzetta dello Sport

Caso scommesse, Zaniolo e Tonali via da Coverciano: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Così il c.t. dell'Italia Luciano Spalletti, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del match con Malta per le qualificazioni a Euro 2024, dove non avrà a disposizione Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, ...Dopo quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo ecco il quarto nome, ancora tutto da verificare, riportato da Dillinger News. Si tratterebbe di Nicola Zalewski, terzino polacco della ...