Caso scommesse | Donnarumma | “Vicini a Tonali e Zaniolo Noi dobbiamo dare tutto in campo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La Nazionale non sta vivendo un momento felice e facile al di fuori dal. Ilha scosso i ragazzi di Luciano Spalletti che dovranno comunque affrontare con il giusto piglio due partite cruciali per le Qualificazioni all’Europeo del 2024 contro Malta ed Inghilterra. Insieme a Spalletti ai microfoni di Sky è arrivato Gigioche ha parlato dei suoi compagni ed amici coinvolti nello scandalo. Le parole di: “Ci dispiace tantissimo perchè sono due ragazzi forti, noi tutti siamoe lo saremo sempre a Sandro e a Nico. Io non ho avuto modo di parlare direttamente con loro prima della loro partenza, ma sono molto dispiaciuto e, ripeto, vicino a entrambi. quanto è successo non ci tocca, siamo professionisti e...