Caso Napoli-Spalletti | l’avv Grassani svela | a cosa sta pensando De Laurentiis

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ocato delMattiatorna a parlare della clausola che pende su, e suha deciso di fare il presidente De. Nel pieno dell’inchiesta sul calcio scommesse, con tanti giocatori indagati per aver puntato su partite di calcio, l‘avvocato del, Mattia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di quanto sta accadendo nel mondo del calcio italiano, lasciando spazio a dichiarazioni anche sulla famosa penale inerente a Luciano. La clausola secondo il quale il mister di Certaldo non avrebbe potuto allenare per un anno alcun club dopo l’addio al, tranne indi esborso economico da parte della società, è infatti ben nota, così come i ...

... secondo lui, sarebbe coinvolto nelscommesse. Si tratta del classe 2001 Nicola Zalewski della ...tema è intervenuto anche Fabrizio Corona che in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, ...

Calcio scommesse, Fabrizio Corona: nessun giocatore del Napoli ... Corriere

Caso scommesse, Corona 'salva' il Napoli: «Non ci sono azzurri coinvolti» ilmattino.it

Napoli, 12 ott. (askanews) - Campi di calcio "responsabili" per l'ambiente e per il sociale. E' questo l'obiettivo del progetto Lay's RePlay nato in collaborazione con UEFA Foundation for Children e C ...Caso allenatore Napoli – Il giornalista Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, rilasciando alcune notizie sull’incontro avvenuto ieri a ...