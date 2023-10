Caso Fagioli | la fonte di Corona | «Debiti per 70 000 euro Svelo tutto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023), ladi Fabrizioparla della presunta situazione del centrocampista della Juventus Fabrizio, tramite l’ormai famoso sito Dillingernews, ha diffuso le dichiarazioni della suain merito al centrocampista bianconero. Ecco quale sarebbe la situazione attorno al giocatore della Juventus. LADI– «Gioca con certezza. So anchea chi deve parecchi soldi. Non è malavita serba, qui a Roma non solo malavitosi hanno il banco. Ho saputo tramite delle amicizie che un cantante e DJ ha un banco importante qui a Roma. Questo banco so che faceva giocare alcuni giocatori tra cui, che gli deve 70.000».