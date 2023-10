(Di venerdì 13 ottobre 2023) "Come sempre in questi casi si deve attendere di avere chiari tutti gli aspetti della vicenda". Il presidente della Lega di serie A, Lorenzo, spiega all'ANSA la sua posizione sulla vicenda dei ...

"Il tema chiave però - ammette- , anche in questo caso come per il ragionamento più ampio sulle riforme, è il ruolo che l'educazione e la scuola possono e devono avere per formare davvero i ...

Casini 'educhiamo i giovani al rispetto delle regole' Agenzia ANSA

Fai: Vezzano, il borgo più bello d'Italia atteso da migliaia di visitatori LA NAZIONE

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - 'Come sempre in questi casi si deve attendere di avere chiari tutti gli aspetti della vicenda'. Il presidente della Lega ...