Case green | buone notizie | salta l’accordo Ue

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’on. Isabella Tovaglieri, relatrice ombra sulla proposta di direttiva europea “”, ha comunicato alle 4 e 55 che la riunione del trilogo della scorsa notte non ha portato a un accordo sul testo, che sono stati affossati molti punti ideologici e che “se ne riparla (forse) a dicembre”. Confedilizia, come lei, non ha mai mollato, da due anni a questa parte. Speriamo che questo sia il segnale che la nostra determinazione sarà premiata. Per approfondire, momento decisivo: che succedeva ieri in Europa Giorgio Spaziani Testa, 13 ottobre 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.