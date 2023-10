Casavatore | Carabinieri denunciano 28enne per ricettazione

(Di venerdì 13 ottobre 2023)trovano uno stoccaggio di pezzi di auto. Denunciato unpere riciclaggio Questa mattina idella stazione dihanno denunciato pere riciclaggio unnapoletano già noto alle forze dell’ordine.I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Leonardo Da Vinci. Lì un gps segnalava la presenza di un’auto rubata. Sul posto un garage di cui ilè l’utilizzatore. Nel box uno stoccaggio di numerosi veicoli e parti di veicolo oggetto di furto. Sequestrati numerosi cofani, parti meccaniche, sedili e diversi altri pezzi di auto. Ihanno trovato anche due disturbatori verosimilmente utilizzati per inibire i sistemi ...

La vittima, accortasi del raggiro presentò subito denuncia aimatesini segnalando, dopo ... lo scorso 19 settembre, nel comune di, in provincia di Napoli, il venditore e di ...

Casavatore: carabinieri trovano uno stoccaggio di pezzi di auto ... TERRANOSTRA | NEWS

Terra dei Fuochi, Polizia Locale chiude officina metalmeccanica La Rampa

Lancia via la tracolla durante la fuga. I carabinieri la recuperano e scoprono che all’interno vi era della droga. E’ quanto accaduto ieri a Mondragone. Un 19enne, in sella al suo Honda SH, non si è ...Nascondeva droga all’interno del materasso su cui dormiva. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, unitamente a personale del nucleo cinofili di Sarno, ...