Casa da sogno sul mare in Italia a partire da 18 mila euro | occasione unica | fai presto

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nonostante il caro mutui è ancora possibile acquistare case a prezzi davvero vantaggiosi, e la bella notizia è che stiamo parlando dell’. Il nostro Paese ha ancora tantissimo da offrire, sia dal punto di vista paesaggistico che culturale e artistico, ma anche nei servizi. Alcune Regioni, poi, offrono possibilità di cambiare vita grazie alle case in vendita a 1, ma in Molise c’è un’altra opportunità da non farsi sfuggire. In Molise ci sono tanti luoghi dove acquistare unaa prezzi molto accessibili – InformazioneOggi.itAttualmente, guardando a qualche sito specializzato in compravendite, potremmo davvero rimanere sorpresi dagli affari disponibili in questa Regione. Regione che, lo ricordiamo, è tipicamente montuosa ma affaccia sul Mar Adriatico e confina con Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia. Tra le altre cose vanta una ...