Carri armati israeliani sono entrati a Gaza | “Cercano di liberare gli ostaggi” Tel Aviv ordina ai civili di evacuare il nord della Striscia entro le 19

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) DIRETTA – L’esercito ha dato a un milione di persone 24 ore per lasciare la zonadell’enclave. Ma Hamas ha invitato i cittadini a non muoversi, poi ha sparato 150 razzi verso Israele. Migliaia di persone si stanno dirigendo a sud, anche a piedi. Scontri in Cisgiordania: 9 palestinesi uccisi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.