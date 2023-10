Carlo III | il re “geloso” | dopo Lady Diana la storia si ripete con William e Kate

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Secondo recenti indiscrezioni reIII avrebbe avuto una violenta discussione con il principe, reo di giudicontinuamente e di metterlo in cattiva luce. Il pomo della discordia è l’incoronazione di Camilla che, legatissimo alla madre, non ha mai accettato. Ma le tensioni, secondo i media britannici, nascerebbero da un’altra situazione che sta fortemente irritando Sua Maestà: la crescente popolarità diche rischiano di oscurarlo. La gelosia di reIII C’è chi lo ha ribattezzato il re “”, poichétanti anni di attesa prima di salire al trono non vuole che nessuno possa rubargli la scena, e invece è esattamente quello ...