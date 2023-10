Capri | sbarca sull’isola con la droga La Polizia di Stato arresta un 41enne

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023)con la. Ladiunproveniente da Napoli, si aggirava con fare sospetto Nella scorsa mattina, gli agenti del Commissariato di, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato nei pressi del porto di Marina Grande un uomo, appena sceso da un natante proveniente da Napoli, che si aggirava con atteggiamento circospetto lungo la banchina. I poliziotti, pertanto, lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 51 grammi circa di cocaina e 102 grammi circa di hashish.Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori ...