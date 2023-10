Capitali europee tappezzate da foto ostaggi Israele | “Musulmani premano per rilascio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L'idea è quella di sensibilizzare le comunità islamiche affinché facciano pressioni per la loro liberazione Centinaia di volontari stanno tappezzando le strade dellecon i volti degli uomini, delle donne e dei bambini rapiti sabato dai terroristi di Hamas. L’idea, che è nata a New York e si è diffusa a Londra, Berlino, Amsterdam e Madrid, è quella di sensibilizzare le comunità islamiche affinché, a loro volta, facciano pressioni per liberare gliisraeliani e si eviti così una guerra che appare imminente. I volontari a Londra – si legge sul ‘Jewish News’ – si raccolgono in un luogo concordato e vengono loro assegnate le zone della capitale dove affiggere centinaia di volantini. In ognuno c’è ladi uno con il nome e la scritto “Rapito”. C’è ad esempio quello di ...