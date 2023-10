Capezzone contro Cardini | Ambiguo | scintille in tv su Israele

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Siete in troppi già pronti, in queste ore, a tentare un'operazione di spostamento dell'opinione pubblica mondiale per dire che - gira e rigira - la colpa è di. Non ve lo consentiremo!”: è così che scoppia un furioso scambio tra Danielee Franco, ospiti di Stasera Italia, il programma di Nicola Porro su Rete 4. L'attacco del direttore editoriale di Libero nasce al culmine di un lungo scambio sulla situazione in Medio-Oriente e sulla notizia dell'ultimatum dialla popolazione di Gaza a lasciare il nord della città. Tutto nasce dopo l'analisi di. “L'opinione pubblica israeliana ha chiesto una risposta ferma, dura", esordisce lo storico. "La parola vendetta” sottolinea“a orecchie ebraiche o a orecchie musulmane suona in una maniera del ...