Capello su Garcia | «Quando i giocatori annusano che un tecnico non ha la fiducia del club | è finita»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fabiointervistato dal Corriere della Sera. Quanto la diverte questo campionato?: «È un torneo diverso rispetto a quello passatoil Napoli e il suo allenatore avevano compreso subito quale fosse la strada giusta da percorrere per vincere. Il campionato attuale è più equilibrato: vedo in corsa l’Inter. È la squadra più forte, il Milan è più strutturato rispetto all’anno scorso e la Juventus che, senza coppe, può concentrare gli sforzi sullo scudetto». Si aspettava il Napoli così nella bufera?: «No, maha voluto cambiare tutto, l’approccio alla gara, il tipo di gioco. I calciatori hanno faticato a digerire i mutamenti, così sono entrati in rotta di collisione con lui. È un vero peccato, perché la squadra è forte». Lo considera già fuori dai giochi per lo ...