Capello | «Milan | i successi servono Juve | Allegri ha ragione | si vince con i campioni»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fabio, allenatore da scudetto con diverse squadre e opinionista di Sky, ha raccontato come vede il campionato in corso al Corriere della Sera Fabio, allenatore da scudetto con diverse squadre e opinionista di Sky, ha raccontato come vede il campionato in corso al Corriere della Sera, con riflessioni su diverse squadre e un punto sulla Nazionale, passata dall’era Mancini alla gestione di Spalletti.IN TESTA – «Pioli può contare sul supporto di leader come Maignan e Giroud: possono essere utili per aiutare gli ultimi arrivati ad integrarsi. Sono rimasto colpito dai nuovi che si impegnano per mettersi in evidenza, sacrificandosi». MANCA UN VICE GIROUD – «Vediamo se Jovic e Okafor si ambienteranno in fretta come finora hanno fatto i centrocampisti, Loftus-Cheek e Pulisic. In ogni caso i ...