Caos scommesse | indagati anche Tonali e Zaniolo | la decisione della nazionale

...nel registro degli indagati della Procura di Torino sull' inchiesta relativa alle... Un bel, non c'è che dire, col rischio (molto concreto) che vengano coinvolti altri big , per un calcio ...

Caos scommesse: notificati a Coverciano atti di indagine a Tonali e Zaniolo. La Figc li rimanda a casa corriereadriatico.it

Dillinger News - Caos scommesse: nuovi nomi dopo Fagioli. "Anche Zaniolo e Tonali scommettono" TUTTO mercato WEB

Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali sono soltanto tre dei nomi su cui la procura sta indagando. Si tratterebbe dei più famosi, in realtà sarebbero circa una decina finiti nel caos, come rif ...Aria di terza guerra mondiale: Israele non solo si prepara a invadere la striscia di Gaza, ma nelle scorse ore ha lanciato attacchi contro la Siria e battagliato con il Libano.