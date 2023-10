Caos passaporti | ecco la truffa dei bagarini

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per mesi i viaggi all’estero degli italiani sono stati bloccati dall’impossibilità di richiedere il rilascio del passaporto a causa delle lunghe code agli sportelli e dei tempi di attesa biblici per ottenere un appuntamento. Un disservizio diffuso in tutta Italia che ha provocato cancellazioni a cascata delle prenotazioni, con conseguenti cospicue perdite nel settore del turismo. Per diverso tempo i motivi di questi ritardi sono stati attribuiti al boom di spostamenti oltre i confini europei dopo l’addio alle restrizioni applicate durante la pandemia che hanno trovato impreparati gli uffici addetti al rilascio dei documenti validi per l’espatrio. Ma da un’indagine della procura di Milano si scopre adesso che l’ingorgo per isarebbe stato provocato, perlomeno nel capoluogo lombardo, da un’agenzia che ha messo in piedi una vera e propria attività di ...