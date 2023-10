Cannavaro | una ‘tigre’ in gabbia | “Benevento non mi ha aiutato”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCol senno di poi, ile Fabioquel matrimonio calcistico sancito lo scorso anno anno non lo avrebbero probabilmente mai celebrato. Se la Strega adesso si ritrova costretta a sgomitare e combattere in serie C dopo un’amara quanto dolorosa retrocessione, a farne le spese è anche l’ex campione del mondo e pallone d’oro. Nonostante un curriculum da calciatore di tutto rispetto, il tecnico partenopeo si ritrova costretto a fare i conti con la difficoltà nel trovare una nuova panchina dopo l’esperienza in giallorosso. La voglia è tanta, come ha ammesso lo stessoieri a Milano, dove è diventato il primo ambassador italiano maschile di Skechers, marchio americano di scarpe. “Voglio allenare, aspetto il mio turno e studio.non mi ha. ...