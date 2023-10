Campus Fiamme Gialle | 13 studenti in visita alla Guardia di Finanza di Gaeta e Formia

Sono entrate nel vivo le attività deiGialle 2023 di Sabaudia e Castelporziano, promossi da Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza. Gli studenti partecipanti hanno ...

Campus Fiamme Gialle Magoni incontra i ragazzi di due scuole ... Lombardia Notizie Online

GLI STUDENTI DEL CAMPUS FIAMME GIALLE TRA LE ... canottaggio.org

Incendio a Passo Corese, provincia di Rieti. Un magazzino è andato in fiamme per motivi da accertare. Fonte: Welcome to Favelas.Ostia – Sono entrati nel vivo i Campus Fiamme Gialle 2023 di Sabaudia e Castelporziano, promossi dalla Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Centro Sportivo della Guardia di ...