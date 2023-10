Campolongo | abbandono di rifiuti | sanzionate due attività commerciali

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nella mattinata del 12 ottobre u.s., a(SA), i Carabinieri della Stazione di Sanata Cecilia di Eboli (SA) unitamente alla locale Polizia Municipale hanno sanzionato per mancata differenziazione eddiduecon sede a Campagna (SA) e Santa Cecilia di Eboli. I Carabinieri e la Polizia Municipale, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, hanno rinvenuto, abbandonati in un’area spartifuoco della pineta di, un cumulo didi vario genere. Gli accertamenti svolte dalle forze dell’ordine hanno permesso di individuare leda cui provenivano i, e di conseguenza provvedere alle ...

In azione, a Campolongo, i carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli che, insieme alla Polizia Municipale, hanno sanzionato per mancata differenziazione ed abbandono di rifiuti, due ...Controlli dei Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli per il contrasto all’abbandono selvaggio di rifiuti in pineta a Campolongo. L’operazione è stata eseguite nella mattinata di ieri, ...