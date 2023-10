Campi Flegrei | Musumeci a Pozzuoli | “Non c’è motivo per cedere al panico”

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Una riunione operativa per stabilire come attuare il decreto. Stamane all’accademia aeronautica disono arrivati i ministrie Sangiuliano per stabilire i compiti delle varie istituzioni nell’attuazione del decreto del governo che ha stanziato 52 milioni di euro. Dalla riunione è emerso che sarà fatta una nuova delimitazione dell’area che subirà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.