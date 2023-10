Calcioscommesse | Paolo Ziliani Rivela il Coinvolgimento di un Top Player Internazionale | “Tenetevi alla sedia”

Il football è malato. Non è ancora dirompente come ildell'anno di grazia 1980, quando una pattuglia di calciatori - tra questiRossi, Giordano e Albertosi - venne arrestata perché implicata in un giro d'azzardo legato a risultati ...

Calcioscommesse, tutte le inchieste dal 1927 Panorama

Le scommesse contagiano la Nazionale: indagati Tonali e Zaniolo Avvenire

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha rivelato che un top player di fama internazionale è coinvolto nel crescente scandalo del calcioscommesse. Il giornalista Paolo Ziliani ha rivelato ...Ma il meglio - o per meglio dire il peggio - deve ancora arrivare almeno stando a quanto scrive Paolo Ziliani sui social. Ecco il post del cronista de Il Fatto Quotidiano su Twitter: "Ultim'ora. Se i ...