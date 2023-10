Calcioscommesse | cosa rischiano i calciatori coinvolti nell’inchiesta e cos’è la ludopatia

(Di venerdì 13 ottobre 2023), diversi sembrano i giocatorinella bufera che in queste ore sta sconvolgendo il mondo del calcio italiano. Chi è presente negli atti della Procura rischia sia a livello penale sia sportivo.Ilha colpito il mondo dei campionati italiani coinvolgendo diversi giocatori, anche di squadre importanti. Ipenalmente ed il reato contestato fa riferimento alla legge 401 in vigore dal 13 dicembre 1989, “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”, dove si legge che “chiunque esercita ...

spinge giovani così a scommettere queste cifre , mettendo a rischio la propria carriera. C'è ...la Juventus poiché potrebbe essere accusata di essere a conoscenza dell'attività di...

Scandalo calcio scommesse: cosa è vietato ai calciatori Vanity Fair Italia

Terremoto calcioscommesse, cosa rischiano Tonali e Zaniolo ilGiornale.it

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, collegato in remoto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato del caos scommesse che si è scatenato nelle ultime ore nel mondo del calcio Italiano: "La ...Fabrizio Corona sta svelando i nomi dei calciatori che secondo lui sono coinvolti nell'ennesimo scandalo calcistico del calcio italiano. I tifosi sono in presa all'ansia anche per via di diversi messa ...