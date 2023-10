Calciomercato Milan – Su Thiaw c’è anche il West Ham | le ultime

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Come riportato da Sky, ilHam sarebbe interessato a Malick, difensore del, per le prossime sessioni di

Commenta per primo Ilvuole continuare a puntare sui giovani. In questa prospettiva si inserisce l'interessamento dei rossoneri per Matteo Ruggeri, esterno mancino dell'Atalanta che sta ben figurando alla corte di ...

Calciomercato Milan – Retroscena su Ruggeri: ecco l’offerta rossonera Pianeta Milan

Scommesse e caso Tonali, la prima reazione del Milan | CM.IT CalcioMercato.it

Cassano. Pugliese, attaccante. Come un dejà-vu. Un altro Fantantonio No, quasi. La fantasia c'è. Si chiama Claudio, classe 2003 e nessuna parentela con Antonio: "Me lo chiedono tutti, è una cosa che ...Tra i giocatori in scadenza a fine stagione in casa Torino c'è anche il vice di Milinkovic-Savic, ovvero Luca Gemello. Come riporta Tuttosport, ripreso anche da Calciomercato.com, i ...