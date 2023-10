Calcio | Spalletti | ' scommesse? Se fatte cose irregolari è giusto pagare' **

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Firenze, 13 ott. - (Adnkronos) - "E' stata un'altra notte difficile, c'era molta amarezza. Siamo molto vicini a loro, dispiaciuti per quelli che sono stati gli eventi, e rimarremo loro vicini anche dopo che caleranno i riflettori. E'cercare di aiutarli a difendersi, poi c'è la giustizia farà il suo corso: ma se sono statedelle". Così a Sky Sport il ct della Nazionale Lucianosul casoche vede implicati i due azzurri Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. "Dobbiamo parlare del rischio di cadere in queste tentazioni, parlare a questi giovani che ci sono queste insidie", aggiunge il ct.

