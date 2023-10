Calcio | Serie A Leao miglior giocatore di settembre | il 22 premiazione

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) "Un top player apprezzato in tutto il mondo", ha dichiarato l'ad della Lega, Luigi De Siervo MILANO - L'attaccante del Milan, Rafael, è stato elettodel mese di, ricevendo l'Ea Sports Fc Player Of The Month". Inoltre "la sua card Player Of The Month è ora disponibile