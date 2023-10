Calcio | Marcolini ct Malta | ' gli italiani nelle difficoltà danno il meglio | noi ce la giocheremo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Bari, 13 ott. - (Adnkronos) - "Sono notizie che destabilizzano il movimento. In questi casi credo che, per chi come vive all'estero, sia giusto fare un passo indietro e capire bene cosa succede e cosa accadrà in futuro. Io mi limito a osservare da lontano sperando possa essere il meno doloroso possibile". Così il ct diMiche, alla vigilia del match con l'Italia, sul caos scommesse scoppiato ieri con la notifica a Coverciano degli atti di indagine a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. "La ludopatia credo sia un problema a prescindere dal lavoro che uno fa -prosegue il ct dia Sky Sport-. Si parla di una malattia riconosciuta, può riguardare un calciatore o qualsiasi altra attività. È un problema grave, se c'è va curato". Sul match di domaninon crede in ripercussioni negative per gli azzurri. ...