Calcio | Juventus | problema muscolare per Danilo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Torino, 13 ott. - (Adnkronos) - Laè in ansia per il proprio capitano, uscito al 42' dalla sfida contro il Venezuela del suo Brasile a causa di unal muscolo posteriore della coscia sinistra. "Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l'Uruguay", ha detto il difensore bianconero al termine dell'incontro. La presenza diper il big match di domenica 22 ottobre a San Siro con il Milan è in forte dubbio.

Football Club17 ( Champions League ) 4. AssociazioneFirenze Fiorentina 17 ( Champions League ) 5. Società SportivaNapoli 14 (Europa League) 6. Atalanta Bergamasca ...

Juventus, infortunio per Danilo in Nazionale: il difensore torna a Torino, oggi gli esami clinici Fantacalcio ®

Cassano. Pugliese, attaccante. Come un dejà-vu. Un altro Fantantonio No, quasi. La fantasia c'è. Si chiama Claudio, classe 2003 e nessuna parentela con Antonio: "Me lo chiedono tutti, è una cosa che ...A Pegli si racconta una storia che riguarda Frendrup. Risale al 28 settembre, quando il Genoa aveva battuto la Roma per 4-1. In tribuna insieme ai vertici della società rossoblù c’erano 11 scout di Pr ...