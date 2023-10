Calcio | arrivano i primi pass per gli Europei | dentro Francia | Belgio e Portogallo

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In archivio la prima tornata di partite valide per le qualificazioni agli2024 di scena in Germania, che conosce le prime tre qualificate oltre i padroni di casa. Il big match di oggi era sicuramente quello tra Olanda ealla Johan Cruijff Arena di Amsterdam: sono i transalpini a prevalere per 2-1, ringraziando la doppietta di Mbappé tra il 7? ed il 53? e staccando il biglietto per la Germania, il gol di Hartman serve solo a rendere i minuti finali più interessanti. Con il ko degli oranges ne approfitta la Grecia, che pasa ora al secondo posto grazie al 2-0 in casa dell’Irlanda con i gol di Giakoumakis e Masouras, gli ellenici sono a 12 punti, tre in più degli olandesi che hanno però una partita in meno. Nel gruppo F ilsi prende la testa del girone battendo l’Austria nello scontro diretto assicurandosi un posto ...