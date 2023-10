Caduta capelli | tutti i rimedi

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il cambiamento climatico influisce anche sui nostri. Se infatti in autunno siamo già predisposti a perdere più- un fenomeno chiamato «telogen effluvium attinico» - a incidere sui ritmi circadiani del nostro corpo sono anche le temperature anomale a cui stiamo assistendo. Sono infatti molti gli effetti del sole sulla salute deie del cuoio capelluto che necessitano di attenzioni specifiche. Dopotutto, ladeiautunnale è anche la conseguenza della maggiore esposizione al sole, sia in termini di ore che d’intensità dei raggi UV durante i mesi estivi. Un processo fisiologico, certo, a cui è però importante prestare attenzione. È infatti fondamentale che, per quantisi perdano, a questi corrisponda una ricrescita. I...