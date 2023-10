bwin data center | Qualificazioni all' Europeo 2024 | pronostici a favore di Portogallo | Belgio e Italia Moto GP | in Indonesia la Ducati di Bagnaia raccoglie il 25% delle preferenze

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) - Roma, 13 ottobre 2023 – Weekend di stop per il campionato di Serie A che lascia spazio alla settima e ottava giornata diall'. Questa sera alle 20:45 all'Estàdio do Dragao di Porto andrà in scena la sfida del gruppo J trae Slovacchia. I padroni di casa sono imbattuti in questa fase di qualificazione con sei vittorie su altrettante partite. Gli sloveni, secondi nel girone, hanno subito una sola sconfitta proprio contro gli iberici nella partita di an. Secondo i dati analizzati dal(www..it) il 98% dei tifosi pronostica la vittoria della Seleção das Quinas. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati: il 4-1 puntato al 28%, il 2-0 al 13%, il ...