Bus precipitato a Mestre | primi risultati dell’autopsia sull’autista

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Alberto Rizzotto potrebbe non aver avuto alcun malore Potrebbe non aver avuto alcun malore Alberto Rizzotto, il conducente del pulmann,il 3 ottobre scorso: nell’incidente sono morte insieme a lui altre 20 persone e 15 sono rimaste ferite. Lo riporta ‘il Corriere Veneto’ spiegando che “il condizionale è d’obbligo, perché all’inizio della prossima settimana ci sarà un accertamento fondamentale dei medici legali Guido Viel e Roberto Rondolini – incaricati dal pm Laura Cameli – ovvero l’analisi più approfondita del cuore: ma pare che il primo esitosia proprio la mancanza di evidenze chiare di un malore”. E’ di ieri la notizia che per l’incidente ci sono itre indagati. Si tratta di due dipendenti del Comune di Venezia e l’amministratore delegato de La Linea, la società che ...