Btp | rendimenti al top | cosa conviene fare adesso

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocato in asta 8 miliardi di Btp a 3, 7, 13 e 20 anni. Per tutte le scadenze le richieste hanno abbondantemente superato l’offerta con un rapporto vicino a 1,5 o in taluni casi superiore.Btp in aumento Rispetto alle emissioni precedenti, isono aumentati sulle scadenze medie di 3 e 7 anni. Nel frattempo i Btp a 10 anni crescevano di quasi 10 centesimi andando a quota 4,75% e lo spread ricominciava ad avvicinarsi ai 200 punti base, con la chiusura di giovedì 12 ottobre a 196 punti. Il Btp a 3 anni ha segnato 2,75 miliardi di collocamento, a fronte di 4,35 miliardi di richiesta. La scadenza è segnata al 15 settembre 2026 e il rendimento lordo è del 3,93% (con un aumento di 7 punti rispetto al collocamento precedente). Il rapporto di copertura fra domanda e offerta è stato di 1,58. Il ...