Brunetta “re” del Cnel fa impazzire Pd e M5s sul salario minimo

Il presidenteCnel Renatoesulta: 'La vostra presenza qui testimonia il nuovo corso - esordisce - . In sessanta giorni abbiamo prodotto un documento importante. È in atto un rilancio...

Esiti istruttoria sul lavoro povero e il salario minimo, incontro Meloni ... Governo

Salario minimo, no del Cnel a maggioranza: per Brunetta «scelta non politica» Corriere della Sera

La 27esima stagione dell'Araba Fenice celebra grandi artisti con 13 concerti di musica classica, jazz, tango, crossover e omaggi a Rossini, Mascagni e Morricone. Protagonista: il pianoforte. Aperta an ...Il documento dell'istituto boccia il salario minimo per legge, le opposizioni insorgono, ma il presidente si difende: "Landini ha cambiato idea, noi no, per salari dignitosi la strada è la contrattazi ...