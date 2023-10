Bradisismo nei Campi Flegrei | riunione dei ministri con i sindaci a Pozzuoli | ecco le misure in campo

Resta alta l'attenzione sulla situazione delCampi Flegrei: questa mattina, alle 11 negli spazi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, il ministro della Protezione civile Nello ...

"Delimiteremo una nuova zona di attenzione per il bradisismo. Non esiste un piano evacuazione sul rischio bradisismo attualmente e va fatto". Lo ha detto il ministro per la protezione civile Nello Mus ...Ha preso il via all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli la riunione tecnico-operativa con i sindaci dei territori interessati dal bradisismo nei Campi Flegrei. Al vertice partecipano ...