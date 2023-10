Bradisismo Campi Flegrei | niente piano evacuazione Musumeci | “Lo faremo” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sulnon esiste alcundi. “Esiste unterritoriale sul vulcanoma non sul” sbotta il ministro per la protezione civile Nelloall’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, al termine della riunione sull’emergenza sismica. Il disappunto buca il protocollo istituzionale. Nel salone si spande “l’amarezza nel constatare come analoghe misure potevano essere adottate già 30, 40 o 50 anni fa, ma così non è stato”.però prova riprendere tono (“Speriamo di fare in 60 giorni quel che non si è fatto in 60 anni”). Al primo punto, l’idea di delimitare “una nuova zona di attenzione per il”. A margine della riunione, è Fabrizio ...