BPER Banca insieme ad Antoniano per sostenere le famiglie in difficoltà

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Bologna, 13 ottobre 2023.affianca anche quest’anno i progetti diOnlus a favore dellebisognose. Attraverso “Operazione Pane”, le mense francescane in Italia e nel mondo ogni giorno offrono pasti caldi e accolgono chi ha perso tutto e ha necessità di un aiuto per ritrovare la speranza. Partendo dalle mense, il sostegno diadsi estende ad altre attività solidali a favore delle: alloggi ai senzatetto, aiuti per le spese quotidiane e beni di prima necessità. Nel 2022 sono state più di 1.400 leche si sono rivolte alle mense francescane della rete, in costante aumento negli ultimi anni. A Bologna è attiva la sede di via Guido Guinizelli 3, dove opera una mensa che ...