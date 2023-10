(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tre italiani sono saliti sul ring di Budva (Montenegro) per disputare le rispettive semifinali dellaCup, torneo diorganizzato dFederazione Europea per la prima volta. L’azzurro più atteso era senza dubbio Aziz Abbes, grandissimo favorito nella categoria di peso fino a 92 kg. Il nostro peso massimo, argento agli ultimi due Mondiali (con parecchi dubbi sull’esito di quei due incontri), ha fronteggiato il rognoso russo Ramazan Khanapiev: vittoria per 4-1 e meritato pass per ladi domani, dove incrocerà l’armeno Narek Manasyan. Gianluigiha giganteggiato contro lo sloveno Nejc Petric, imponendosi con uno schiacciante 4-1 e guadagnandosi così il diritto di disputare latra i 67 kg. Il nostro peso welter, eliminato ai quarti ...

... 4° 54 kg Serra vs Virban HUN H 13.30 4° 67 Kg Malanga vs Isgandarov AZE H 16 4° 80 Kg Cavallaro vs Marchinikov SRB H 19.15 PROGRAMMA MATCH + RISULTATI AZZURRI 8/10 8° 92 Kgvs Acar ...

Boxe, Mouhiidine e Malanga volano in Finale alla EUBC Cup. Serra terzo OA Sport

Road to the Olympics, quinta puntata: parliamo di boxe con Aziz ... VareseSport

L'etneo già qualificato per i Giochi di Parigi 2024, battuto da un serbo. Stop al primo turno per gli altri tre siciliani Iozia, Cavallaro junior e Canonico. Tricolori U. 22: Lucia Ayari, Alessio Cami ...Tre italiani sono saliti sul ring di Budva (Montenegro) per disputare i rispettivi quarti di finale della European Boxing Confederation Cup, prima edizione di questa nuova manifestazione organizzata d ...