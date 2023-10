Borse di lusso | ecco quelle che forse non conosci ancora | belle | di qualità… ma accessibili

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Emblema del quiet luxury, non costano un mese di affitto, non hanno loghi in evidenza, tutt'al più un numero di serie, e sono il frutto di altissima qualità artigianale. E piacciono anche alle celeb. Sono leche vogliamo - e che possiamo! - avere