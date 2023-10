(Di venerdì 13 ottobre 2023) Borse europee deboli in avvio di contrattazioni con i listini che si muovono incerti appena sotto la parità. Francoforte cede lo 0,2%, Milano e Parigi lo 0,1% mentre Londra avanza dello 0,1%. In lieve ...

Sul fronte energetico si scalda il petrolio, con il Wti (+1,9%) di nuovo prossimo agli 85 dollari al barile, mentre il gas inè poco mosso a 53 euro al megawattora dopo un avvio debole e un ...

Borsa: Europa fiacca con la Fed e la Cina, corre il petrolio Agenzia ANSA

Borse europee deboli in avvio di contrattazioni con i listini che si muovono incerti appena sotto la parità. Francoforte cede lo 0,2%, Milano e Parigi lo 0,1% mentre Londra avanza dello 0,1%. (ANSA) ...Avvio negativo per le principali borse europee che scontano l’andamento incerto delle piazze asiatiche dove pesano i segnali di deflazione in Cina, accompagnati dal calo di import ed export ...