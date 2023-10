Bonus cultura da 500 euro | occhio alla scadenza | ecco come averlo

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per ottenere il18app o voucher di 500è necessario rispettare determinati requisiti e prestare attenzione. C’è tempo finofine del corrente mese per richiedere il18app, che spetta a tutti coloro che sono nati nel 2004. Il voucher consente di acquistare prodottililibri, biglietti per concerti o cinema e quotidiani. I nati nel 2004, che compiono i 18 anni nel 2023, possono richiedere ilfinofine del corrente mese. Questo è il termine ultimo per perfezionare l’iscrizionepiattaforma 18app e ottenere il voucher da 500per perfezionare ...