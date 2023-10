Bonus 3000 euro per i lavoratori dipendenti. Come fare per ottenerlo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La misura è molto utile specialmente per coprire le bollette domestiche. Per accedere al beneficio è necessario dichiarare al datore di lavoro il diritto di ricevere l’agevolazione indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico

Ileuro mira a ridurre le tasse dei lavoratori e si applica per il solo anno fiscale 2023, ma potrebbe essere prorogato con modifiche e incluso nella Legge di Bilancio 2024. Nel frattempo è ...

Il bonus di 3000 euro in busta paga è un'iniziativa prevista dal decreto legge 48 del 2023, che permette ai datori di lavoro di offrire ai propri dipendenti con figli a carico un aumento dei fringe ...